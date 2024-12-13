В Омске в эти выходные обещают снег и метель

В предстоящие выходные в Омской области ожидается ухудшение погодных условий. 14 и 15 декабря в регионе прогнозируются осадки в виде снега, метель и ухудшение видимости из-за снежных заносов и гололедицы.
Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. Пешеходам следует выбирать обувь с нескользящей подошвой.
В ночь на субботу, 14 декабря, температура воздуха составит от −6 до −11 градусов Цельсия. Днём ожидается от −2 до −7 градусов.
В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до −3…-8 градусов, местами возможно похолодание до −13 градусов. Днём 15 декабря температура составит от −2 до −7 градусов.