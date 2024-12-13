Новая порция снега просыплется в Приморье на выходных

Воскресная ночь будет теплее на 2 — 7 градусов по сравнению с субботней, потеплению поспособствует усиление облачности. А день будет более прохладным, во многих районах ещё и ветреным. Владивосток опять ожидает погода без существенных осадков, но небо немного помрачнеет, поднимется северо-западный ветер.