Новая порция снега просыплется в Приморье на выходных

Предстоящие выходные 14 — 15 декабря не будут исключением: в субботу ожидается морозная бесснежная погода, а в воскресенье придёт небольшое потепление, небольшой и умеренный снег, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидрометцентр.
В ночь с пятницы на субботу, 14 декабря, морозы усилятся до 17…-24 °С, на северо-востоке до −28…-33 °С, на побережье до −9…-15 °С. Дневной прогрев останется на уровне сегодняшних суток. Во Владивостоке — без похолодания, минимальная температура −9 °С, максимальная −3…-5 °С.
Воскресная ночь будет теплее на 2 — 7 градусов по сравнению с субботней, потеплению поспособствует усиление облачности. А день будет более прохладным, во многих районах ещё и ветреным. Владивосток опять ожидает погода без существенных осадков, но небо немного помрачнеет, поднимется северо-западный ветер.
Судя по долгосрочному прогнозу портала «Примпогода», малооблачное бесснежие продлится во Владивостоке как минимум до 26 декабря. Сервис Gismeteo считает возможным слабый снег в дальневосточной столице 21 декабря и чуть более интенсивные осадки 24 декабря. Синоптики «Яндекса» ожидают небольшой снег 20 декабря.