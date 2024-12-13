ХАБАРОВСК, 13 дек — РИА Новости. Жительнице Хабаровского края удалили 16 зубов без показаний, за это стоматологическая клиника заплатила более 1 миллиона рублей штрафа и возмещение морального вреда, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в октябре 2023 года. Женщина хотела вылечить зубы и поставить зубные протезы в стоматологической клинике Хабаровска. По указанию лечащего врача ей удалили 16 зубов и поставили протезы, не соответствующие физиологической особенности. У пациентки возникли сильные осложнения и боли. При неоднократном обращении в медклинику проблемы не устранялись, а дискомфорт усиливался. Пострадавшая в итоге обратилась в другую стоматологию, где ей и сообщили, что необходимости в удалении такого числа зубов не было, а способ лечения и протезирования не соответствовал показаниям.
«Прокуратура Хабаровского района поддержала исковые требования 55-летней местной жительницы о возмещении вреда в связи с некачественным оказанием медицинских услуг… Решением Хабаровского районного суда с медицинской организации взысканы денежные средства, неустойка, штраф и компенсация морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинских услуг на общую сумму 1,1 миллиона рублей», — сообщает прокуратура Хабаровского края.