Синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные

По данным Башгидромета, сегодня в республике пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0, −5 градусов.
В субботу, 14 декабря, в регионе прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −7, −12 градусов, ночью при прояснениях до −17.
В воскресенье, 15 декабря, вновь местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −14, −19 градусов, при прояснениях — 20, −25, днем — 11, −16 градусов.