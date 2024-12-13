Синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные

По данным Башгидромета, сегодня в республике пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0, −5 градусов.