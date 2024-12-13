Ми-28НМ уничтожил опорный пункт с боевиками и машины ВСУ под Курском

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.