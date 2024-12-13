В Омске откроется авторская выставка кукол семьи Намдаковых

Особое внимание привлекают рукотворные «куклы» — образы персонажей легенд, эпоса и притч. Даши Намдаков создает эскизы, другие члены семьи воплощают их в материалах и техниках. Деревянные троны, лица из кости мамонта, коралловые бусы, ручное шитье и плетение из конского волоса придают куклам уникальность. Создание одной куклы занимает не менее трех месяцев.