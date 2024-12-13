В Омске откроется авторская выставка кукол семьи Намдаковых

В экспозиции (0+) — 19 работ, созданных родственниками всемирно известного художника Даши Намдакова, чьи произведения хранятся в музеях по всему миру.
Творчество семьи Намдаковых отражает бурятские обычаи, монгольскую и китайскую культуры, буддийскую пластику и иконографию, архитектуру дацанов. Потомки кочевников, они славились обработкой природных материалов: дерева, кости, шелковых тканей, чеканного серебра, конского волоса и овечьей шерсти. Из них изготавливались юрта, мебель, конская упряжь, украшения, оружие и гобелены. Многие из семи братьев и сестер занимаются прикладным творчеством.
Особое внимание привлекают рукотворные «куклы» — образы персонажей легенд, эпоса и притч. Даши Намдаков создает эскизы, другие члены семьи воплощают их в материалах и техниках. Деревянные троны, лица из кости мамонта, коралловые бусы, ручное шитье и плетение из конского волоса придают куклам уникальность. Создание одной куклы занимает не менее трех месяцев.
Фото: Министерство культуры Омской области.
Куклы имеют свои характеры и сюжеты, их объединяет национальная окраска и традиционные представления о красоте, милосердии, справедливости, мудрости и мужестве, ценимых в народной культуре Бурятии.
Участие в проекте Даши Намдакова, Заслуженного художника РФ, народного художника Бурятии и академика Российской Академии художеств, высоко оценено специалистами как уникальное современное искусство, демонстрирующее традиции бурятской культуры.
Выставка будет работать до 16 марта 2025 года в выставочном зале Городского музея «Искусство Омска» (ул. Партизанская, 5А литера М), ежедневно с 10:00 до 19:00.