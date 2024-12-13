Обновлённый Гулливер вернулся на свой новогодний пост в парке «Динамо» в Хабаровске

По информации пресс-службы мэрии столицы региона, сейчас вокруг Гулливера вовсю кипит работа. Так, рядом со скульптурой обустраивают место для фотозоны. Не забудут в этом году и о ледовых композициях, горках и ледовом лабиринте для детей и взрослых. В настоящее время рабочие занимаются художественным оформлением центральной аллеи парка «Динамо». Также продолжается монтаж 23-метровой новогодней ели.