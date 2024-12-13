Обновлённый Гулливер вернулся на свой новогодний пост в парке «Динамо» в Хабаровске

Рабочие завершили монтаж любимой всеми жителями Хабаровска восьмиметровой фигуры Гулливера, который является неотъемлемой частью новогоднего городка в парке стадиона «Динамо» уже много лет. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году скульптуру, выполненную местным художником Максимом Ананенко, оформят по-особенному — её украсят неоновой подсветкой.
По информации пресс-службы мэрии столицы региона, сейчас вокруг Гулливера вовсю кипит работа. Так, рядом со скульптурой обустраивают место для фотозоны. Не забудут в этом году и о ледовых композициях, горках и ледовом лабиринте для детей и взрослых. В настоящее время рабочие занимаются художественным оформлением центральной аллеи парка «Динамо». Также продолжается монтаж 23-метровой новогодней ели.
Отметим, что в качестве темы для оформления новогоднего городка в парке «Динамо» выбрали «Сказочный лес». В основу концепции легли три лучших эскиза студентов Тихоокеанского государственного университета, которые победили в конкурсе, проводившемся в вузе. В этом году горожан ждёт ряд сюрпризов, среди которых увеличение количества ледовых и снежных композиций — их будет около 30. Станет больше и иллюминации.
Напомним, что в этом году в Хабаровске впервые появится новогодний городок на Амурском бульваре — его организуют в районе улицы Льва Толстого у Центрального рынка. Там установят 15-метровую искусственную ель, светящийся шатёр, карету с лошадьми, снеговиков, оленей, ледяные горки и чаши. Помимо этого, новогодние городки и другие праздничные локации организуют во всех районах города.