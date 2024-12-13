Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После сильных метелей в Башкирии ударят 25-градусные морозы

Синоптики рассказали, какими будут выходные в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен прогноз погоды на ближайшие выходные в Башкирии. Согласно прогнозу республиканских синоптиков, к концу недели обильные снегопады должны отступить, однако на смену им придут морозы.

Так, в субботу, 14 декабря, в некоторых районах Башкирии еще пройдут умеренные снегопады. Метеорологи ожидают сильный порывистый ветер, который придет с севера. Вместе с ним в республику придет и похолодание.

— Температура воздуха ночью и днем −7,-12°, ночью при прояснениях до −17°, — говорится в прогнозе.

В воскресенье, 15 декабря, местами пройдет небольшой снег, а морозы укрепятся.

— Столбики термометров в конце недели опустятся в ночные часы до −14,-19°, при прояснениях −20,-25°, днем ожидается −11,-16°, — заключили в Башгидрометцентре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.