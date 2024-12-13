После сильных метелей в Башкирии ударят 25-градусные морозы

Стал известен прогноз погоды на ближайшие выходные в Башкирии. Согласно прогнозу республиканских синоптиков, к концу недели обильные снегопады должны отступить, однако на смену им придут морозы.
Так, в субботу, 14 декабря, в некоторых районах Башкирии еще пройдут умеренные снегопады. Метеорологи ожидают сильный порывистый ветер, который придет с севера. Вместе с ним в республику придет и похолодание.
— Температура воздуха ночью и днем −7,-12°, ночью при прояснениях до −17°, — говорится в прогнозе.
В воскресенье, 15 декабря, местами пройдет небольшой снег, а морозы укрепятся.
— Столбики термометров в конце недели опустятся в ночные часы до −14,-19°, при прояснениях −20,-25°, днем ожидается −11,-16°, — заключили в Башгидрометцентре.
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