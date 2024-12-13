В Казахстане запустят дополнительные авиарейсы ко Дню независимости и Новому году

На сегодняшний день было добавлено 91 дополнительный рейс.
Авиакомпания «SCAT» добавила 39 рейсов:
- Астана — Алматы — Астана + 16 рейсов;
- Алматы — Шымкент + 10 рейсов;
- Алматы — Москва +7 рейсов;
- Алматы — Жезказган + 2 рейса;
- Алматы — Актобе + 2 рейса;
- Астана — Шымкент + 1 рейс;
- Алматы — Усть-Каменогорск +1 рейс.
Авиакомпанией «Air Astana» добавлено 10 рейсов:
Астана — Алматы + 10 рейсов.
Также прорабатывается вопрос увеличения рейсов также по другим направлениям.
Авиакомпанией «FlyArystan» добавлено 39 рейсов:
- Астана — Алматы + 9 рейсов;
- Алматы — Шымкент + 3 рейса;
- Астана — Шымкент +3 рейса;
- Алматы — Павлодар +3 рейса;
- Алматы — Актобе +2 рейса;
- Алматы — Атырау +2 рейса;
- Алматы — Уральск +2 рейса;
- Астана — Костанай +2 рейса;
- Астана — Уральск +2 рейса;
- Астана — Атырау +2 рейса;
- Астана — Кызылорда +2 рейса;
- Астана — Туркестан +2 рейса;
- Актау — Атырау +2 рейса;
- Алматы — Кызылорда +1 рейса;
- Алматы — Костанай +1 рейса;
- Алматы — Караганда +1 рейса;
- Астана — Актобе +1 рейс;
Авиакомпания «Qazaq Air» добавила три рейса:
- Астана — Актобе — Астана +1 рейс;
- Астана — Шымкент — Астана +1 рейс;
- Астана — Кызылорда — Астана +1 рейс.
Повышений тарифов по внутренним направлениям не планируется, цены на авиабилеты остались на прежнем уровне.