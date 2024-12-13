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В Казахстане запустят дополнительные авиарейсы ко Дню независимости и Новому году

АСТАНА, 13 дек — Sputnik. Министерство транспорта Казахстана объявило о запуске дополнительных авиарейсов ко Дню независимости и Новому году.

Источник: Sputnik.kz

На сегодняшний день было добавлено 91 дополнительный рейс.

Авиакомпания «SCAT» добавила 39 рейсов:

  • Астана — Алматы — Астана + 16 рейсов;
  • Алматы — Шымкент + 10 рейсов;
  • Алматы — Москва +7 рейсов;
  • Алматы — Жезказган + 2 рейса;
  • Алматы — Актобе + 2 рейса;
  • Астана — Шымкент + 1 рейс;
  • Алматы — Усть-Каменогорск +1 рейс.

Авиакомпанией «Air Astana» добавлено 10 рейсов:

Астана — Алматы + 10 рейсов.

Также прорабатывается вопрос увеличения рейсов также по другим направлениям.

Авиакомпанией «FlyArystan» добавлено 39 рейсов:

  • Астана — Алматы + 9 рейсов;
  • Алматы — Шымкент + 3 рейса;
  • Астана — Шымкент +3 рейса;
  • Алматы — Павлодар +3 рейса;
  • Алматы — Актобе +2 рейса;
  • Алматы — Атырау +2 рейса;
  • Алматы — Уральск +2 рейса;
  • Астана — Костанай +2 рейса;
  • Астана — Уральск +2 рейса;
  • Астана — Атырау +2 рейса;
  • Астана — Кызылорда +2 рейса;
  • Астана — Туркестан +2 рейса;
  • Актау — Атырау +2 рейса;
  • Алматы — Кызылорда +1 рейса;
  • Алматы — Костанай +1 рейса;
  • Алматы — Караганда +1 рейса;
  • Астана — Актобе +1 рейс;

Авиакомпания «Qazaq Air» добавила три рейса:

  • Астана — Актобе — Астана +1 рейс;
  • Астана — Шымкент — Астана +1 рейс;
  • Астана — Кызылорда — Астана +1 рейс.

Повышений тарифов по внутренним направлениям не планируется, цены на авиабилеты остались на прежнем уровне.

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