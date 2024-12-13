Новогоднее шоу «VK под шубой 3» удивит зрителей необычными дуэтами

«Севиль замечательная. И хотя раньше мы не выступали вместе, она суперпрофессионал. И это несмотря на то, что она еще очень молода. Она настоящая и классная актриса. Второе, она очень хорошо поет. Но это для всех было и так уже давно понятно. Поэтому мне было с ней очень легко, комфортно и удобно», — рассказал Шуфутинский.