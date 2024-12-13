Новогоднее шоу «VK под шубой 3» удивит зрителей необычными дуэтами

Третья часть новогоднего шоу «VK под шубой» выходит 27 декабря. На этот раз организаторы отказались от замысловатых концептов и по запросам зрителей сняли, как сами говорят, «яркий классный концерт с хорошей музыкой».
Баста и Ева Польна, Севиль и Михаил Шуфутинский, группа «Хлеб» и Александр Ревва, Лолита и MONA, Полина Гагарина и MIRAVI, Артемий Лебедев и Гарик Харламов — дуэты самых на первый взгляд несочетаемых артистов ждут в этом году зрителей.
Само по себе взаимодействие разных поколений артистов в рамках одного шоу его создатели называют большим событием. В этом году специально для программы музыканты записали восемь композиций. Некоторые из них — новое прочтение уже давно известных хитов.
Пожалуй, максимально неочевидным стал дуэт Михаила Шуфутинского и Севиль. Автор самой осенней песни исполнил вместе с солисткой группы Artik & Asti одну из самых зимних композиций — «Зима-холода» Андрея Губина. Сам Шуфутинский в беседе с журналистами отметил высокий профессионализм своей партнерши и даже признался, что немного волновался: уж очень легенда шансона боялся подвести артистку.
«Севиль замечательная. И хотя раньше мы не выступали вместе, она суперпрофессионал. И это несмотря на то, что она еще очень молода. Она настоящая и классная актриса. Второе, она очень хорошо поет. Но это для всех было и так уже давно понятно. Поэтому мне было с ней очень легко, комфортно и удобно», — рассказал Шуфутинский.
Еще одно интересное сочетание — Лолита и MONA. В противовес большинству артисток в белых нарядах обе певицы вошли в кадр в черных костюмах. Лолита призналась, что давно мечтала поучаствовать в коллаборации с молодой исполнительницей, но волновалась опытная певица не меньше Шуфутинского.
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