Место для отдыха: в Туркестане открылся парк «Жастар»

— Сердечно поздравляю вас с Днём Независимости! Шесть лет назад была образована новая Туркестанская область, и сегодня Туркестан стал не только административным центром региона, но и духовно-культурным центром тюркского мира. Город активно развивается, обретая новую инфраструктуру и современный облик. Важным направлением остаётся благоустройство и создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей города, а также увеличение зелёных насаждений. Открытие комплекса парка «Жастар» — яркий пример этих усилий. Этот парк станет прекрасным местом для отдыха, которое украсит наш город. Мы должны бережно сохранять такие объекты, созданные для блага народа, — отметил Дархан Сатыбалды.
На мероприятии также выступили известные казахстанские артисты, включая Мадину Садвакасову, Газизхана Шекербекова и Махмуда Уримбаева.
Общая площадь парка составляет 10,5 га. На территории предусмотрены зоны отдыха, скейтборд-площадки, шахматный клуб, игровые зоны, 2-километровые беговые и велодорожки. В закрытой оранжерее выращивают около 70 видов растений, привезённых из разных континентов, включая Средиземноморье, Латинскую Америку, Европу, Юго-Восточную Азию и другие регионы. Среди растений — пальмы, фикусы, тропические, пустынные, субтропические и цитрусовые виды. Оранжерея также будет использоваться для проведения уроков биологии для школьников. В парке обитают птицы и рыбы.
Отметим, что в Туркестане на сегодняшний день насчитывается 32 парка, 32 сквера и аллеи, а также 15 зелёных зон и территорий.