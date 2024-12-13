Место для отдыха: в Туркестане открылся парк «Жастар»

— Сердечно поздравляю вас с Днём Независимости! Шесть лет назад была образована новая Туркестанская область, и сегодня Туркестан стал не только административным центром региона, но и духовно-культурным центром тюркского мира. Город активно развивается, обретая новую инфраструктуру и современный облик. Важным направлением остаётся благоустройство и создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей города, а также увеличение зелёных насаждений. Открытие комплекса парка «Жастар» — яркий пример этих усилий. Этот парк станет прекрасным местом для отдыха, которое украсит наш город. Мы должны бережно сохранять такие объекты, созданные для блага народа, — отметил Дархан Сатыбалды.