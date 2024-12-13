Подрядчика оштрафовали на 400 тысяч из-за нарушения сроков работ в Иркутске

В Иркутске оштрафовали подрядчика за то, что он нарушил сроки выполнения работ в сфере благоустройства. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.
Выяснилось, что организация должна была до 1 сентября 2024 привести в порядок территорию парка Комсомольский в Ленинском округе: обустроить детскую площадку, высадить деревья, установить урны и скамейки, выложить тротуарную плитку. Однако по какой-то причине этого не сделали.
— Прокуратура внесла представление и завела дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика), — сообщили в ведомстве.
В итоге организацию привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Кстати, сейчас работы, предусмотренные контрактом, завершили.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший чиновник из Иркутска вернет государству незаконно полученные 450 тысяч рублей.