Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчика оштрафовали на 400 тысяч из-за нарушения сроков работ в Иркутске

Организация должна была до 1 сентября 2024 привести в порядок территорию парка Комсомольский.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске оштрафовали подрядчика за то, что он нарушил сроки выполнения работ в сфере благоустройства. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.

Выяснилось, что организация должна была до 1 сентября 2024 привести в порядок территорию парка Комсомольский в Ленинском округе: обустроить детскую площадку, высадить деревья, установить урны и скамейки, выложить тротуарную плитку. Однако по какой-то причине этого не сделали.

— Прокуратура внесла представление и завела дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика), — сообщили в ведомстве.

В итоге организацию привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Кстати, сейчас работы, предусмотренные контрактом, завершили.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший чиновник из Иркутска вернет государству незаконно полученные 450 тысяч рублей.