Подрядчика оштрафовали на 400 тысяч из-за нарушения сроков работ в Иркутске

Выяснилось, что организация должна была до 1 сентября 2024 привести в порядок территорию парка Комсомольский в Ленинском округе: обустроить детскую площадку, высадить деревья, установить урны и скамейки, выложить тротуарную плитку. Однако по какой-то причине этого не сделали.