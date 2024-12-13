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В Волгограде и области ликвидировали все биотермические ямы

В регионе больше фактически нет скотомогильников.

Такие результаты озвучили на заседании комитета облдумы по аграрной политике и биологической защите.

Ликвидация биотермических ям началась еще в 2018 году. Согласно закону создание новых могильников запрещено, а использование ранее созданных допускается до 1 января 2030 года.

При этом только с начала года в регионе перестали существовать 35 биотермических ям. Фактически работа по их ликвидации завершена, сообщили в пресс-службе Волгоградской областной думы.

В связи с достигнутым результатом парламентарии рассмотрели законопроект о признании утратившим силу закона, регулирующего полномочия муниципальных образований по реконструкции и содержанию биотермических ям. Документ рекомендовали принять.