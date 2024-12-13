В Уфе 14 и 15 декабря пройдут сельхозярмарки

В субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Таллинской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 20, а также возле парка «Волна», площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.