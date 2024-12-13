Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе 14 и 15 декабря пройдут сельхозярмарки

В Уфе 14 и 15 декабря состоятся сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Башинформ

Традиционно на таких ярмарках выходного дня можно купить свежее мясо, овощи, мед и другие продукты напрямую от башкирских производителей.

В субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Таллинской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 20, а также возле парка «Волна», площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

В воскресенье ярмарки продолжат свою работу, кроме площадки возле парка «Волна» в Ленинском районе Уфы.

«Для проведения ярмарки в Демском районе с 7 до 16 часов 14 и 15 декабря будет перекрыт указанный участок улицы Правды», — добавили в муниципалитете.

торговля
сельское хозяйство