Владимира Путина попросят помочь в восстановлении хабаровского музтеатра

Союз театральных деятелей России намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о выделении средств на восстановление Хабаровского музыкального театра. Об этом сообщил министр культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов.
На заседании Союза инициативу о восстановлении поддержали. Письмо президенту подпишут известные деятели культуры, включая Валерия Гергиева и Владимира Машкова.
Напомним, 3 октября пожар уничтожил здание театра, ремонт которого проводился к столетию учреждения, намеченному на 2026 год. Причиной возгорания стали нарушения при сварочных работах. Площадь обновленного театра планируют увеличить с 14 до 16 тысяч квадратных метров в соответствии с современными стандартами.
Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей. Решение о реконструкции или строительстве нового здания примет специальная комиссия.