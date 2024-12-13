Владимира Путина попросят помочь в восстановлении хабаровского музтеатра

Напомним, 3 октября пожар уничтожил здание театра, ремонт которого проводился к столетию учреждения, намеченному на 2026 год. Причиной возгорания стали нарушения при сварочных работах. Площадь обновленного театра планируют увеличить с 14 до 16 тысяч квадратных метров в соответствии с современными стандартами.