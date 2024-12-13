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Владимира Путина попросят помочь в восстановлении хабаровского музтеатра

Предварительная стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Союз театральных деятелей России намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о выделении средств на восстановление Хабаровского музыкального театра. Об этом сообщил министр культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов.

На заседании Союза инициативу о восстановлении поддержали. Письмо президенту подпишут известные деятели культуры, включая Валерия Гергиева и Владимира Машкова.

Напомним, 3 октября пожар уничтожил здание театра, ремонт которого проводился к столетию учреждения, намеченному на 2026 год. Причиной возгорания стали нарушения при сварочных работах. Площадь обновленного театра планируют увеличить с 14 до 16 тысяч квадратных метров в соответствии с современными стандартами.

Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей. Решение о реконструкции или строительстве нового здания примет специальная комиссия.

Путин Владимир
театр