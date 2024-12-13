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В Алматы запускают новый регулярный автобусный маршрут

В Алматы в целях обеспечения транспортной доступности для жителей мкр. Нуршашкан Управлением городской мобильности организован новый регулярный автобусный маршрут.

Источник: nur.kz

Маршрут № 91 сообщением «мкр. Нуршашкан — Ж/Д вокзал Алматы-2» начнет курсировать с 13 декабря. Обслуживать маршрут будет перевозчик ТОО «Алматыэлектротранс» автобусами на газе марки Golden Dragon с ежедневным выходом 12 единиц подвижного состава и плановым интервалом в 12 минут.

Следует отметить, что согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом маршрут передан перевозчику до проведения конкурса на обслуживание маршрута и будет функционировать в тестовом режиме. По итогам возможны корректировки схемы движения с учетом пассажиропотока и потребности населения.