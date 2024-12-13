МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре в пятницу

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений и привести к падению деревьев.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром в основном по юго-восточной половине республики пройдет кратковременный снег, ожидается слабая метель, а днем — преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный, северо-западный 5−10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, утром по восточной половине страны — до 15−20 м/с.
Дневная температура воздуха составит −1…-6°С.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске и Гомеле сегодня будет облачно с прояснениями. В белорусской столице осадков не ожидается, а в Гомеле есть небольшая вероятность — 5−10%. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до −3…-5°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бресте и Гродно прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, без существенных осадков, −1…-3°C, ветер северо-западный 5−10 м/с.
В Витебске и Могилеве будет ощутимо холоднее, а столбик термометра покажет −4…-6°C. В этих областных центрах в пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. На отдельных участках дорог также сохранится гололедица. Ветер северо-западный 5−10 м/с, в Могилеве с порывами до 14 м/с.