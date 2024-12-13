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МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре в пятницу

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Усиление ветра порывами до 15−20 м/с ожидается утром в пятницу по восточной половине Беларуси, сообщили в официальном Telegram-канале министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 69% 770 мм рт. ст. +4°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений и привести к падению деревьев.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром в основном по юго-восточной половине республики пройдет кратковременный снег, ожидается слабая метель, а днем — преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный, северо-западный 5−10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, утром по восточной половине страны — до 15−20 м/с.

Дневная температура воздуха составит −1…-6°С.

Прогноз погоды по регионам.

В Минске и Гомеле сегодня будет облачно с прояснениями. В белорусской столице осадков не ожидается, а в Гомеле есть небольшая вероятность — 5−10%. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до −3…-5°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Бресте и Гродно прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, без существенных осадков, −1…-3°C, ветер северо-западный 5−10 м/с.

В Витебске и Могилеве будет ощутимо холоднее, а столбик термометра покажет −4…-6°C. В этих областных центрах в пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. На отдельных участках дорог также сохранится гололедица. Ветер северо-западный 5−10 м/с, в Могилеве с порывами до 14 м/с.

МЧС