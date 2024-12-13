МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре в пятницу

В Минске и Гомеле сегодня будет облачно с прояснениями. В белорусской столице осадков не ожидается, а в Гомеле есть небольшая вероятность — 5−10%. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до −3…-5°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.