Пять новых беспилотников закупили для защиты леса в Красноярском крае

В Красноярском крае для защиты леса закупили еще пять беспилотников. Их разработали красноярские инженеры. Новая техника сможет преодолевать испытания до 140 км и быть в воздухе до двух часов.
«У края уже большой опыт в использовании БПЛА для мониторинга леса. Наши беспилотники хорошо себя зарекомендовали в труднодоступных территориях. Теперь на вооружении региона 64 аппарата, которые помогают обнаружить лесные пожары, незаконные вырубки и свалки», — прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор края Михаил Котюков.
В этом году начал работу нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Регион в него активно включился. Как отмечает Михаил Котюков, в крае будет усиливаться применение беспилотного флота, а для новой перспективной отрасли подготовят кадры.