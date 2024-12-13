Пять новых беспилотников закупили для защиты леса в Красноярском крае

«У края уже большой опыт в использовании БПЛА для мониторинга леса. Наши беспилотники хорошо себя зарекомендовали в труднодоступных территориях. Теперь на вооружении региона 64 аппарата, которые помогают обнаружить лесные пожары, незаконные вырубки и свалки», — прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор края Михаил Котюков.