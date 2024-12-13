В красноярском микрорайоне Мичуринский у школы появился технический этаж

У строящейся школы в микрорайоне Мичуринский появился технический этаж. Об этом сообщили в Telegram-канале градостроительства и архитектуры от администрации Красноярска.
Строительно-монтажные работы продолжаются. Отметим, что школа будет состоять из трёх блоков. В первом блоке строители выполнили перекрытия и стены технического этажа. Сейчас они армируют и бетонируют полы. Также в будущем вестибюле начали кирпичную кладку.
На втором блоке начали монтировать каркас. На третьем блоке идёт устройство ростверков.
В настоящее время готовность школы — почти в 5%.
Общеобразовательное учреждение будет рассчитано на 1 280 учащихся. В новой школе организуют современные классы. Учреждение будет доступно в том числе и для маломобильных учащихся.
Возвести школу планируется в начале 2027 года.
Добавим, что в 2025 году школы построят на ул. Омская и в микрорайоне Взлётка. Всего же за 5 лет в Красноярске появятся 6 новых общеобразовательных учреждений.