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В красноярском микрорайоне Мичуринский у школы появился технический этаж

В настоящее время готовность школы — почти в 5%

Источник: Reuters

У строящейся школы в микрорайоне Мичуринский появился технический этаж. Об этом сообщили в Telegram-канале градостроительства и архитектуры от администрации Красноярска.

Строительно-монтажные работы продолжаются. Отметим, что школа будет состоять из трёх блоков. В первом блоке строители выполнили перекрытия и стены технического этажа. Сейчас они армируют и бетонируют полы. Также в будущем вестибюле начали кирпичную кладку.

На втором блоке начали монтировать каркас. На третьем блоке идёт устройство ростверков.

В настоящее время готовность школы — почти в 5%.

Общеобразовательное учреждение будет рассчитано на 1 280 учащихся. В новой школе организуют современные классы. Учреждение будет доступно в том числе и для маломобильных учащихся.

Возвести школу планируется в начале 2027 года.

Добавим, что в 2025 году школы построят на ул. Омская и в микрорайоне Взлётка. Всего же за 5 лет в Красноярске появятся 6 новых общеобразовательных учреждений.

строительство
образование