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Рэпер Big Baby Tape выступил в Екатеринбурге с третьей попытки

В Екатеринбурга выступил рэпер Big Baby Tape. Об этом сообщил сам артист.

«Екатеринбург было полное мясо. Спасибо, я люблю вас», — написал исполнитель в соцсетях после концерта.

ЕАН сообщал, что выступление популярного у молодежи рэпера Big Baby Tape переносили два раза. Первоначально Big Baby Tape должен был выйти на сцену в «Теле-клубе» еще в октябре. Затем концерт перенесли на 8 декабря, которое снова перенесли на 12-е буквально за сутки до начала. В комментариях фанаты музыканта оказались недовольны постоянными переносами концерта своего кумира. Некоторые грозились обратиться в суд или Роспотребнадзор.

музыка