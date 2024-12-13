Рэпер Big Baby Tape выступил в Екатеринбурге с третьей попытки

ЕАН сообщал, что выступление популярного у молодежи рэпера Big Baby Tape переносили два раза. Первоначально Big Baby Tape должен был выйти на сцену в «Теле-клубе» еще в октябре. Затем концерт перенесли на 8 декабря, которое снова перенесли на 12-е буквально за сутки до начала. В комментариях фанаты музыканта оказались недовольны постоянными переносами концерта своего кумира. Некоторые грозились обратиться в суд или Роспотребнадзор.