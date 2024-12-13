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Стоимость билета на скоростной электропоезд из Перми до Кизела снизят в 11 раз

Одна поездка на «Финисте» в день запуска нового маршрута обойдется в 36 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае 16 декабря запустят скоростной электропоезд между станциями Пермь-2 и Кизел. Первый рейс из Перми отправится в 18:15, стоимость билета на нем снизят сразу в 11 раз.

В Пермской пригородной компании рассказали, что экспресс проследует до Кизела без промежуточных остановок после Пермской агломерации. Стоимость билета снизят в честь открытия нового маршрута скоростного электропоезда «Финист». Время в пути 2 часа 59 мин.

После 16 декабря стоимость проезда в один конец составит 421 ₽, для студентов и школьников действует скидка 50%, дети до 7 лет — бесплатно.

Пермь и Кизел свяжет ежедневная скоростная электричка. Время движения электропоезда в пути составит три часа.