Несколько домов Уфы временно останутся без электричества, воды и отопления

Так, сегодня, 13 декабря, в Советском районе на проспекте Октября, 23/2, 25, 25/1, 28 с 9 до 17 часов отключена электроэнергия. В Орджоникидзевском районе в домах на ул. А. Невского, 36, 38 не будет электричества с 10 до 17 часов. В Калининском районе электричество с 9 до 12 часов отключат на ул. Интернациональная, 187/3; с 10 до 17 часов — на ул. Лермонтова, 24.