Минобразования Беларуси заявило о сокращении излишнего документооборота в школах, передает БелТА.
В сообщении сказано, что первый из вопросов заседания коллегии Минобразования, которое состоялось под руководством министра образования Андрея Иванца, касался сокращения излишнего документооборота в школах.
— Вопрос об излишнем документообороте набил оскомину. Со стороны Министерства образования все необходимые нормативно-правовые документы для его решения приняты, — подчеркнул глава Минобразования.
По его словам, дело осталось за малым — выполнить их. Иванец отметил, что следует разобраться с этим на местах, прекратить направлять излишние запросы. Он акцентировал внимание на том, что указанная темы находится на постоянном контроле.
Кроме того, во время заседания поднимался вопрос, касающийся того, что руководство школ должно каждый день заполнять большое количество гугл-форм, получать различную информацию по электронной почте, мессенджерам, в том числе взаимодействовать с общественными организациями.
— Возникает вопрос, куда идет информация из этих гугл-форм, кто ее читает, кто ее обрабатывает. Давайте раскрутим этот клубок, — заявил министр образования Беларуси.
Андрей Иванец, говоря про общественные организации БРПО и БРСМ, заметив, что на первом месте должна быть работа, а не отчеты. Он также добавил, что существует единый план работы, «надо приходить в школу и совместно проводить мероприятия».
В свою очередь, заместитель министра образования Александр Кадлубай заявил, что в целях сокращения документооборота и конкретизации перечня документов, которые образуются в деятельность отдельных категорий педработников согласно их должностным обязанностям, Минобразования приняло постановление.
Указанным постановление были внесены изменения по части исключения ведения педагогами первой, высшей квалификационной категории, квалификационной категории «учитель-методист» поурочного планирования (подробнее — здесь).
Тем временем управления образования не смогут больше требовать от школ срочные отчеты.
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