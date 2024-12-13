Омские ученые нашли способ повысить износостойкость сплавов в три раза

В ОмГТУ рассказали о новой разработке. Ученые усовершенствовали технологию обработки безвольфрамовых сплавов. В лаборатории апробировали методику их излучения ионным пучком, что повышает износостойкость материала.
Под воздействием мощного ионного пучка поверхность сплава расплавляется и быстро кристаллизуется, образуя новые химические соединения и увеличивая твердость сплава. Ионное облучение помогает созданию карбидных соединений. Это делает его более конкурентоспособным, сохраняя низкую стоимость.
Как отметили ученые, твердые порошковые сплавы традиционно изготавливаются из вольфрама, который является дефицитным и дорогостоящим. Их безвольфрамовые аналоги на основе титана уступают сплавам с вольфрамом по свойствам. Исследователи разработали методику ионного облучения, увеличивающую износостойкость при трении почти в три раза.