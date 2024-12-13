Сильные пробки сковали Самару утром 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, утром Самара снова сковали сильные пробки. Заторы на дорогах прокомментировали в городском департаменте транспорта.
«Долгожданный снег пришел в Самару, что, определенно, радует. Спасибо дорожникам — видно, что стараются. При этом движение плотное, 8 баллов. Не торопитесь, отводите больше времени на поездки и наслаждайтесь снежной погодой», — сказали в дептрансе Самары.
Судя по картам, стоят Московское шоссе, улицы Ново-Садовая, Фрунзе, Победы, Вилоновская, Красноармейская, Ленинская, Полевая, Авроры и другие. Автомобилисты сообщают об авариях в некоторых местах.
Напомним, на Самарскую область 12 декабря обрушился сильнейший снегопад, в регионе наблюдались массовые аварии, 10-балльные пробки и перекрытие трасс.