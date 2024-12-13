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Сильные пробки сковали Самару утром 13 декабря

В Самаре наблюдаются восьмибалльные заторы на многих улицах 13 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 13 декабря, утром Самара снова сковали сильные пробки. Заторы на дорогах прокомментировали в городском департаменте транспорта.

«Долгожданный снег пришел в Самару, что, определенно, радует. Спасибо дорожникам — видно, что стараются. При этом движение плотное, 8 баллов. Не торопитесь, отводите больше времени на поездки и наслаждайтесь снежной погодой», — сказали в дептрансе Самары.

Судя по картам, стоят Московское шоссе, улицы Ново-Садовая, Фрунзе, Победы, Вилоновская, Красноармейская, Ленинская, Полевая, Авроры и другие. Автомобилисты сообщают об авариях в некоторых местах.

Напомним, на Самарскую область 12 декабря обрушился сильнейший снегопад, в регионе наблюдались массовые аварии, 10-балльные пробки и перекрытие трасс.