Сильные пробки сковали Самару утром 13 декабря

«Долгожданный снег пришел в Самару, что, определенно, радует. Спасибо дорожникам — видно, что стараются. При этом движение плотное, 8 баллов. Не торопитесь, отводите больше времени на поездки и наслаждайтесь снежной погодой», — сказали в дептрансе Самары.