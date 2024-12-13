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Мэр Омска Шелест сообщил о местах с запретом продажи алкоголя на Новый год

В пятницу, 13 декабря 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест, обращаясь к предпринимателям, сообщил, что в городе утверждены схемы и границы мест проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества, где будет запрещено реализовать алкоголь.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«Ограничение реализации алкоголя затронет мероприятия в парках культуры и отдыха “Советский” и им. 30-летия ВЛКСМ, где намечены массовые игровые и концертные программы, в музее — историческом парке “Омская крепость” — на открытии главной городской елки, а также во время рождественских катаний, запланированных на стадионах “Энергия” и “Юность”, на территории детско-юношеской спортшколы в Крутой горке и вблизи ледового дворца спорта имени Леонида Киселева», — заявил Сергей Шелест.

Как отметил мэр, реализация алкогольной продукции, в том числе пива, будет запрещена за два часа до проведения мероприятий и в течение двух часов после их окончания.