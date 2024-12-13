Мэр Омска Шелест сообщил о местах с запретом продажи алкоголя на Новый год

«Ограничение реализации алкоголя затронет мероприятия в парках культуры и отдыха “Советский” и им. 30-летия ВЛКСМ, где намечены массовые игровые и концертные программы, в музее — историческом парке “Омская крепость” — на открытии главной городской елки, а также во время рождественских катаний, запланированных на стадионах “Энергия” и “Юность”, на территории детско-юношеской спортшколы в Крутой горке и вблизи ледового дворца спорта имени Леонида Киселева», — заявил Сергей Шелест.