Уточняется, что без света останутся краснодарцы, чьи дома расположены по следующим адресам: ул. Гаврилова, 96/1, 105, 107, 109, 111, 113, 282/1; ул. Коммунаров, 280, 282/1, 278/1, 278/3, 278/4; ул. Тюляева, 33, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/а; ул. Воронежская, 35/1, 39, 47/2, 76; ул. Карасунская, 337, 343, 347; ул. Тургенева, 124, 126, 128; ул. Садовая, 9, 10, 12; ул. Гаражная, 77, 81; проезд Тимашевский, 26; ул. Старокубанская, 122/10; ул. Аэродромная, 168; ул. Рашпилевская, 238; ул. Космонавтов, 31/1; ул. 70 лет октября, 26; ул. Дзержинского, 16; ул. Сормовская, 200; ул. Запорожская, 54; ул. Нефтяная, 37; ул. Хабаровская, 77; ул. Уральская, 96/4; ул. Братьев Черников, 42; ул. Екатериновская, 33; ул. Ломоносова, 90; ул. Буденного, 255; ул. Кутузова, 49; ул. Новая, 29, 34; ул. Стасова, 71; ул. Свободная, 76.
Подача электричества будет прекращена на период 9:00 до 17:00.
В Краснодаре почти 30 улиц обесточат на несколько часов
В Краснодаре сегодня, 13 декабря, на несколько часов обесточат около 30 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС.
Уточняется, что без света останутся краснодарцы, чьи дома расположены по следующим адресам: ул. Гаврилова, 96/1, 105, 107, 109, 111, 113, 282/1; ул. Коммунаров, 280, 282/1, 278/1, 278/3, 278/4; ул. Тюляева, 33, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/а; ул. Воронежская, 35/1, 39, 47/2, 76; ул. Карасунская, 337, 343, 347; ул. Тургенева, 124, 126, 128; ул. Садовая, 9, 10, 12; ул. Гаражная, 77, 81; проезд Тимашевский, 26; ул. Старокубанская, 122/10; ул. Аэродромная, 168; ул. Рашпилевская, 238; ул. Космонавтов, 31/1; ул. 70 лет октября, 26; ул. Дзержинского, 16; ул. Сормовская, 200; ул. Запорожская, 54; ул. Нефтяная, 37; ул. Хабаровская, 77; ул. Уральская, 96/4; ул. Братьев Черников, 42; ул. Екатериновская, 33; ул. Ломоносова, 90; ул. Буденного, 255; ул. Кутузова, 49; ул. Новая, 29, 34; ул. Стасова, 71; ул. Свободная, 76.