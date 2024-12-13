Жителей Уфы приглашают на двухдневные сельхозярмарки

В субботу уличная торговля развернется в разных частях города: на участке улиц Правды — от Ухтомского до Таллинской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 20. Ярмарки будут организованы и возле парка «Волна», на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.