Жителей Уфы приглашают на двухдневные сельхозярмарки

В Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки. Об этом рассказали в столичной мэрии. Уфимцы смогут приобрести фермерскую продукцию, например, мед, мясо, фрукты и овощи, напрямую у поставщиков в ближайшие выходные, 14 и 15 декабря.
В субботу уличная торговля развернется в разных частях города: на участке улиц Правды — от Ухтомского до Таллинской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 20. Ярмарки будут организованы и возле парка «Волна», на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.
В воскресенье список мест останется таким же, однако площадка в парке «Волна» закроется.
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