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На Кубани две школы и три класса закрыли на карантин

На Кубани две школы и три класса закрыли на карантин, сообщает «Кубанские новости».

В Сочи и Староминском районе закрыли школы из-за вспышки ОРВИ и пневмонии.

Кроме того, в трех школах в Красноармейском и Темрюкском районах на карантин закрыли по одному классу.

Дети этих школ находятся на дистанционном обучении. Остальные учебные учреждения работают в штатном режиме.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рассказали, что решение о закрытии школы применяется только в том случае, если болеют 20% детей и более.

Ранее мы сообщали, что в Сочи в общеобразовательном учреждении № 26 Адлерского района зафиксировали 11 случаев заболевания. Для школьников ввели незапланированные каникулы, которые продлятся 10 дней — с 12 по 21 декабря.

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