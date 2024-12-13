На Кубани две школы и три класса закрыли на карантин

В Сочи и Староминском районе закрыли школы из-за вспышки ОРВИ и пневмонии.
Кроме того, в трех школах в Красноармейском и Темрюкском районах на карантин закрыли по одному классу.
Дети этих школ находятся на дистанционном обучении. Остальные учебные учреждения работают в штатном режиме.
В пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рассказали, что решение о закрытии школы применяется только в том случае, если болеют 20% детей и более.
Ранее мы сообщали, что в Сочи в общеобразовательном учреждении № 26 Адлерского района зафиксировали 11 случаев заболевания. Для школьников ввели незапланированные каникулы, которые продлятся 10 дней — с 12 по 21 декабря.