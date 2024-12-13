Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание на то, что в случае, когда нужен лишний выходной день, можно использовать имеющийся день отдыха (отгул), но без сохранения заработной платы. Отгул может предоставляться за работу в выходные, праздничные дни, государственные праздники. Также он предоставляется за сверхурочную работу.
Кроме того, можно подать заявление об отпуске без сохранения зарплаты (за свой счет) либо же с сохранением заработной платы, но при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором, нанимателем.
В ведомстве отметили, что по согласованию с нанимателем отпуск за свой счет может быть предоставлен сотруднике по семейно-бытовым делам, а также другим уважительным причинам по его письменному заявлению.
Также можно использовать часть трудового отпуска. Так, в том случае, если часть не запланирована на этот период, то наниматель может пойти навстречу сотруднику и согласовать предоставление отпуска. Кроме того, наниматель должен внести соответствующие изменения в график отпусков.
Кстати, Минтруда Беларуси сказало об обязательном составлении графика отпусков.
Тем временем Минтруда представило производственный календарь на 2025 год: «Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре».
Ранее в Минтруда сказали про изменения в размерах пенсий работающих белорусов с 1 января 2025 года: «Может доходить до 500 рублей».