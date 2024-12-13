Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной

В ведомстве обратили внимание на то, что в случае, когда нужен лишний выходной день, можно использовать имеющийся день отдыха (отгул), но без сохранения заработной платы. Отгул может предоставляться за работу в выходные, праздничные дни, государственные праздники. Также он предоставляется за сверхурочную работу.