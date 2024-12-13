Омичка пожаловалась на неработающий QR-код в трамвае № 7

В редакцию портала Om1.ru обратилась омичка, которая уже два дня подряд не может воспользоваться скидкой при оплате проезда на общественном транспорте по QR-коду. По словам женщины, табличка не работает в трамвае № 7.
В мэрии Омска сообщили, что в «Пассажирсервис» и «Электрический транспорт» не поступали обращения от омичей о неработающих табличках в другом общественном транспорте и напомнили, что проверить работоспособность NFC-табличек нужно знать не только маршрут общественного транспорта, но и номер подвижного состава. В городской администрации также заверили, что проведут проверку информации и при необходимости примут меры.
Добавим, что о проблемах в работе NFC-табличек пассажиры могут сообщать по телефону 90−12−12. Для этого нужно указать маршрут движения и гаражный номер подвижного состава.
Акция по предоставлению скидки в 8 рублей будет действовать в Омске до конца года. Ранее порталу Om1.ru в информационном центре НСПК (Национальная система платёжных карт) рассказали, что продлевать её больше не будут.