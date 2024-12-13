Омичка пожаловалась на неработающий QR-код в трамвае № 7

В мэрии Омска сообщили, что в «Пассажирсервис» и «Электрический транспорт» не поступали обращения от омичей о неработающих табличках в другом общественном транспорте и напомнили, что проверить работоспособность NFC-табличек нужно знать не только маршрут общественного транспорта, но и номер подвижного состава. В городской администрации также заверили, что проведут проверку информации и при необходимости примут меры.