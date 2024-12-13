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Топ-5 новостей в Молдове 13 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 13 декабря 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 80% 771 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

1. За долги по коммуналке власти будут отбирать имущество по-быстрому: В Молдове ввели ЧП в энергетике.

2. Двойной удар стихии по жителям Молдовы: Нас ждут шквальный ледяной ветер и холодрыга до −7 градусов — синоптики рассказали, почему лучше не выходить из дома.

3. Миллион рублей штрафа и десять лет колонии: Такой приговор вынесли гражданину Молдовы за «кражу века» в российском банке.

4. В Молдове раскрыли финансовую аферу: Мошенники зарабатывали по 50 тысяч долларов в день, а жертвы продавали квартиры.

5. «Запасов газа в Молдове хватит лишь на несколько дней»: А потом наступят жуткие проблемы с электричеством.

экономика
энергетика