Топ-5 новостей в Молдове 13 декабря

1. За долги по коммуналке власти будут отбирать имущество по-быстрому: В Молдове ввели ЧП в энергетике.
2. Двойной удар стихии по жителям Молдовы: Нас ждут шквальный ледяной ветер и холодрыга до −7 градусов — синоптики рассказали, почему лучше не выходить из дома.
3. Миллион рублей штрафа и десять лет колонии: Такой приговор вынесли гражданину Молдовы за «кражу века» в российском банке.
4. В Молдове раскрыли финансовую аферу: Мошенники зарабатывали по 50 тысяч долларов в день, а жертвы продавали квартиры.
5. «Запасов газа в Молдове хватит лишь на несколько дней»: А потом наступят жуткие проблемы с электричеством.