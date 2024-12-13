Получены данные о загрязнении сибирских рек микропластиком

Биологам также удалось выявить закономерности поглощения частиц в зависимости от размера рыб, их пищевого поведения и стадий онтогенеза у амфибий. Полученные данные имеют большое значение для оценки рисков для экосистем и человеческого здоровья. «Реки Сибири являются местом обитания многих промысловых рыб, а рыба всегда была одним из главных продуктов на столе сибиряков. Как отмечается в исследовании, хотя большая часть микропластика выводится из организма, мелкие частицы могут проникать в кровь и ткани, что требует дальнейшего изучения», — отметили в вузе.