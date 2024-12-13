Получены данные о загрязнении сибирских рек микропластиком

ТОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Ученый биологического факультета Томского государственного университета (ТГУ) Юлия Франк защитила первую в России докторскую диссертацию, в которой представлены данные о загрязнении микропластиком крупнейших сибирских рек Оби и Енисея и их притоков, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Также было изучено потребление синтетических частиц рыбами и земноводными.
«Докторская диссертация ученого БИ ТГУ Юлии Франк расширяет возможности российской науки в исследовании этой проблемы. Особую значимость имеет разработка новых методов и оборудования для отбора и лабораторной обработки проб, позволяющих проводить количественный учет микропластика в пресноводных экосистемах. Это критически важно для получения достоверных данных о масштабах загрязнения», — сказал директор института Данил Воробьев.
Биологам также удалось выявить закономерности поглощения частиц в зависимости от размера рыб, их пищевого поведения и стадий онтогенеза у амфибий. Полученные данные имеют большое значение для оценки рисков для экосистем и человеческого здоровья. «Реки Сибири являются местом обитания многих промысловых рыб, а рыба всегда была одним из главных продуктов на столе сибиряков. Как отмечается в исследовании, хотя большая часть микропластика выводится из организма, мелкие частицы могут проникать в кровь и ткани, что требует дальнейшего изучения», — отметили в вузе.
Директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, эксперт в области экологической токсикологии и биотехнологий Кирилл Голохваст заявил, что результаты исследований подтвердили серьезность проблемы загрязнения водных экосистем этими отходами. «Высокое содержание микропластика в организме рыб и амфибий указывает на возможное отрицательное воздействие на биологическое разнообразие и экологическое равновесие. Полученные данные имеют важное значение для разработки стратегий по борьбе с загрязнением окружающей среды и охраны водных ресурсов Сибири», — подчеркнул он.
Проведенное исследование подчеркивает необходимость принятия срочных мер для снижения уровня антропогенного загрязнения окружающей среды, отметили в вуз. Для оценки долгосрочных последствий попадания микропластика в пищевую цепочку необходимо продолжение этой работы.