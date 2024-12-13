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В Ростовской области без вести пропала пожилая женщина

В Октябрьском районе разыскивают пропавшую пожилую женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропала пожилая женщина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Согласно опубликованной информации, Людмила Копейки на вышла из дома 12 декабря. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти женщину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие районы.

Рост пропавшей — около 152 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. Она была одета в коричневый полушубок, красный сарафан, черные сапоги и платок золотого цвета.