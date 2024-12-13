В Ростовской области без вести пропала пожилая женщина

Согласно опубликованной информации, Людмила Копейки на вышла из дома 12 декабря. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти женщину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие районы.