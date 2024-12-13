Скончался актер Самарского театра «СамАрт» Владимир Зимников

Владимир Зимников более 50 лет служил Театру. В 1972 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (специальность «Актер драмы и кино» со специализацией «Актер детского театра»). Свои первые шаги в качестве артиста сделал на сцене Ленинградского Малого драматического театра в спектакле «Судьба барабанщика» А. Гайдара (роль Сергея Щербачева).