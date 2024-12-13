Скончался актер Самарского театра «СамАрт» Владимир Зимников

В четверг, 12 декабря, в Самаре ушел из жизни актер Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Владимир Зимников.
О кончине Владимира Зимникова, сообщили на официальном сайте театра.
Владимир Зимников более 50 лет служил Театру. В 1972 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (специальность «Актер драмы и кино» со специализацией «Актер детского театра»). Свои первые шаги в качестве артиста сделал на сцене Ленинградского Малого драматического театра в спектакле «Судьба барабанщика» А. Гайдара (роль Сергея Щербачева).
В Куйбышевском ТЮЗе играл и в детских спектаклях (соответственно специализации диплома ЛГИТМиКа), и запомнился как красавец Дубровский, Жадов Островского, Костылев Горького, Фигаро Бомарше, Фома Коршунов Шолохова. За исполнение роли Коршунова в «Донских рассказах» Владимир Зимников был удостоен звания лауреата областного смотра-конкурса профессиональной творческой молодежи.
Затем творческая жизнь артиста продолжилась в Брянском государственном драматическом театре, театрах «Самарская площадь», «Камерная сцена», «Понедельник». С 2007 года Владимир Зимников вновь актер родного самарского ТЮЗа. В СамАрте с ним работают такие режиссеры, как Александр Кузин, Георгий Цхвирава, Михаил Кисляров, Нина Чусова, Владимир Богатырев, Екатерина Гороховская, Денис Хуснияров.
Осип, Николай Петрович Кирсанов, Пуговичник, Мартын Прокофьич Нароков, Картинкин. До последнего Владимир Зимников репетировал в спектакле по Брехту «Добрый человек из Сычуани».