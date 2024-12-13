Эксперт Шипулин сообщил о возможном снижении скорости падения уровня Каспия

АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Годовой сток Волги, который является основным источником пополнения Каспийского моря, увеличился в сравнении с прошлыми годами. Это благотворно скажется на уровне воды в Каспии, скорость его падения может снизиться в 2024 году, сообщил ТАСС заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») Сергей Шипулин.
«В 2021—2023 годах годовой сток Волги по Волгоградскому гидроузлу составлял 210−217 куб. км, что повлекло за собой ускорение снижения уровня [Каспийского моря], которое в эти годы составило 20−29 см в год. В текущем году объем годового стока реки Волги составит около 235 куб. км, что дает основание предположить снижение скорости падения, но не прекращение падения, не повышение уровня моря», — сказал Шипулин.
Собеседник агентства заметил, ссылаясь на оценку координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря, что уровень моря, предположительно, снизится в 2024 году на 15 см по сравнению с 2023 годом. При этом будет достигнута максимально низкая отметка уровня за период инструментальных наблюдений с 30-х годов XIX века. Шипулин также обратил внимание, что из-за падения уровня моря сокращаются нагульные площади для речных, полупроходных, проходных и морских рыб, особенно в Северном Каспии.
Шипулин подчеркнул, что процесс падения уровня воды в Каспии вызван главным образом естественными природно-климатическими процессами и явлениями — уменьшением притока речных вод, в первую очередь Волги. Многолетние наблюдения показывают слабую зависимость изменений уровня моря от деятельности человека. При этом обсуждаемые сейчас проекты увеличения поступления воды в море, наподобие переброски северных рек или соединения бассейнов Мирового океана и Каспия через Азовское море или Персидский залив, представляются фантастическими, отметил он. Более того, их реализация, по мнению Шипулина, может привести к масштабным нежелательным последствиям.
«Для изучения изменения уровня Каспийского моря было бы целесообразно формирование комплексного научного центра с научным и техническим ресурсом соответствующих направлений. Важен обмен необходимыми материалами между Прикаспийскими странами в целях прогнозирования, оценки и выработки решений в разных ситуациях, которые могут повлечь как положительные, так и негативные последствия. Вместе с проработкой надежных прогнозов важны разработка и внедрение мер по адаптации к изменениям, вызванным колеблющимся уровнем Каспийского моря», — резюмировал Шипулин.
О Каспийском море.
Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоем. В Каспийское море впадает свыше 130 рек, из них наиболее крупные Волга, Урал, Терек, Сулак, Самур. На береговой линии Каспия расположены пять государств — Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран. В 2023 году в Актауской области Казахстана был объявлен режим ЧС местного масштаба из-за стремительного обмеления Каспия, вызванного снижением поступления воды из рек. Это создало проблему для работы местного порта и рыбаков.