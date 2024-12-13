Эксперт Шипулин сообщил о возможном снижении скорости падения уровня Каспия

Шипулин подчеркнул, что процесс падения уровня воды в Каспии вызван главным образом естественными природно-климатическими процессами и явлениями — уменьшением притока речных вод, в первую очередь Волги. Многолетние наблюдения показывают слабую зависимость изменений уровня моря от деятельности человека. При этом обсуждаемые сейчас проекты увеличения поступления воды в море, наподобие переброски северных рек или соединения бассейнов Мирового океана и Каспия через Азовское море или Персидский залив, представляются фантастическими, отметил он. Более того, их реализация, по мнению Шипулина, может привести к масштабным нежелательным последствиям.