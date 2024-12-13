Карьерный грузовичок БелАЗ стал главным героем российского мультфильма, который выйдет на экраны в 2026 году. Официальный тизер мультфильма появился на YouTube.
В описании сказано, что главным героем мультфильма «Грузовички», снятом в стиле «Тачек», является карьерный грузовичок Саня, являющийся анимационной адаптацией самосвала «БелАЗ». Он всю жизнь работал в карьере с родителями и случайно знакомится с городскими жителями: поливальной машиной, камазиком. Дата релиза мультфильма состоится 30 апреля 2026 года. Его режиссером выступил Дмитрий Грачев, знакомый зрителю по таким кинокартинам как «С новым годом, мамы!», «Невеста любой ценой», «Свадьба по обмену».
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