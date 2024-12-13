В детской больнице Омска сменился главврач

У Городской детской клинической больницы № 3, которая находится в городке Нефтяников, сменился руководитель.
Как сообщает «СуперОмск», исполняющей обязанности главврача в медучреждении исполняет Ольга Бреус. Она сменила на этом посту Людмилу Безрукову, работавшую в ГДКБ № 3 с 2020 года. Причины отставки последней неизвестны.
Бреус — председатель профсоюза. На данный момент её рабочий стаж составляет 26 лет. Работать она пошла сразу по окончании вуза: в 1998 году она закончила Омскую государственную медакадемию по специальности «педиатрия».