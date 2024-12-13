Температура в Новосибирске поднимется до 0 градусов

Специалисты Западно-Сибирского УГМС разместили прогноз погоды в Новосибирске на предстоящие выходные.
В субботу 14 декабря, днем температура будет −7…-2 градуса. Без осадков, но облачно. Ветер южный 4−9 м/с местами порывы до 14.
В воскресенье теплая погода сохранится, но пойдет снег. Днем температура воздуха будет достигать 0…-5 градусов, ночью −4…-9˚С.
― Небольшой, по западу местами умеренный снег, днем с мокрым снегом, ночью по востоку преимущественно без осадков, местами гололед, ― предупреждают синоптики.
Валерия ПЛЮСНИНА.