Как казахстанцы будут отдыхать на День Независимости

Тогда, в июне 2022-го, на первом съезде Национального курултая, Токаев предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики, но при этом подчеркнул, что важность Дня Независимости 16 декабря в Казахстане будет сохранена. Однако, по словам президента, отмечать День независимости нужно иначе.