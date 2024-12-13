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Три крупных железнодорожных вокзала обновили в Казахстане

Ремонт провели в этом году на жд-вокзалах Павлодара, Шымкента и Кызылорды, это необходимо для улучшения транспортной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства транспорта РК.

Источник: Минтранспорта РК

«Так, железнодорожные вокзалы Шымкента и Павлодара полностью реконструированы, жд-вокзал Кызылорды капитально отремонтирован».

говорится в информации ведомства.

Вокзал Шымкента значительно увеличил пропускную способность — с 2000 до 6000 пассажиров в сутки. Общая площадь здания расширена с 1770,2 до 2250 квадратных метров.

На вокзале Павлодара установлены два грузопассажирских лифта для людей с ограниченными возможностями. В здании проложены тактильные указатели, оборудованы специальные комнаты отдыха и санитарные узлы.

В Кызылорде обновлены два исторических здания вокзала, построенные в 1905 и 1968 годах. Пассажиропоток значительно увеличился.

«На всех трёх вокзалах обновлены фасады, двери, окна и инженерные коммуникации. Для людей с особыми потребностями установлены пандусы, тактильные дорожки и специальные кассы. Кроме того, внедрены современные зоны Wi-Fi, информационные экраны и рентгеновские аппараты для проверки багажа».

отметили в Минтранспорта.

На сегодняшний день с вокзала Шымкента отправляется 20 пар поездов по различным направлениям, с вокзала Павлодара — 16 пар, а с вокзала Кызылорды — 15 пар.