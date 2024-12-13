В Казахстане до конца года запустят систему для прогнозирования и моделирования паводков

Ее разрабатывают Минводы, МЧС, Минэкологии и Минцифры. Уже разработана и утверждена методика прогнозирования и моделирования паводков.
«Согласно методике уполномоченные органы вносят в систему такие данные как: уровень воды в водохранилищах, объемы водоотведения, гидрометеопрогнозы. На основе собранных данных система моделирует сценарии паводков. Министерство водных ресурсов и ирригации регламентирует учет оперативного и прогнозного водохозяйственного баланса для оперативного распределения воды, анализа и корректировки режимов использования водных ресурсов, водохранилищ и водохозяйственных систем».
Как сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации, данные работы проводятся в рамках цифровизации отрасли.
«Эта информационная система позволит моделировать возможные чрезвычайные ситуации и создавать точные прогнозы, что поможет принимать своевременные меры для предотвращения ущерба».
Сейчас по поручению Токаева проводится работа по оцифровке 3,5 тысяч километров оросительных сетей Казахстана. В частности, в Кызылординской области реализуется проект реконструкции водозаборных станций с установкой автоматизированной системы учета воды на пяти каналах.
Помимо этого, с 2024 по 2026 годы в Жетысуской, Туркестанской и Жамбылской областях будут автоматизированы 16 оросительных каналов.
Также ведется разработка проектно-сметной документации для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов в Кызылординской области. Автоматизация каналов позволит обеспечить качественный и точный учет воды.