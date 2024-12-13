В Казахстане до конца года запустят систему для прогнозирования и моделирования паводков

«Согласно методике уполномоченные органы вносят в систему такие данные как: уровень воды в водохранилищах, объемы водоотведения, гидрометеопрогнозы. На основе собранных данных система моделирует сценарии паводков. Министерство водных ресурсов и ирригации регламентирует учет оперативного и прогнозного водохозяйственного баланса для оперативного распределения воды, анализа и корректировки режимов использования водных ресурсов, водохранилищ и водохозяйственных систем».