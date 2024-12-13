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В Казахстане до конца года запустят систему для прогнозирования и моделирования паводков

АСТАНА, 13 дек — Sputnik. До конца года Казахстан запустит систему для прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Ее разрабатывают Минводы, МЧС, Минэкологии и Минцифры. Уже разработана и утверждена методика прогнозирования и моделирования паводков.

«Согласно методике уполномоченные органы вносят в систему такие данные как: уровень воды в водохранилищах, объемы водоотведения, гидрометеопрогнозы. На основе собранных данных система моделирует сценарии паводков. Министерство водных ресурсов и ирригации регламентирует учет оперативного и прогнозного водохозяйственного баланса для оперативного распределения воды, анализа и корректировки режимов использования водных ресурсов, водохранилищ и водохозяйственных систем».

сказал главный эксперт департамента цифровизации при ведомстве Алихан Салимжанов.

Как сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации, данные работы проводятся в рамках цифровизации отрасли.

«Эта информационная система позволит моделировать возможные чрезвычайные ситуации и создавать точные прогнозы, что поможет принимать своевременные меры для предотвращения ущерба».

отметили в ведомстве.

Сейчас по поручению Токаева проводится работа по оцифровке 3,5 тысяч километров оросительных сетей Казахстана. В частности, в Кызылординской области реализуется проект реконструкции водозаборных станций с установкой автоматизированной системы учета воды на пяти каналах.

Помимо этого, с 2024 по 2026 годы в Жетысуской, Туркестанской и Жамбылской областях будут автоматизированы 16 оросительных каналов.

Также ведется разработка проектно-сметной документации для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов в Кызылординской области. Автоматизация каналов позволит обеспечить качественный и точный учет воды.

экология