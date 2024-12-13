В Омском минздраве составили чек-лист для сохранения здровья

В Минздраве составили чек-лист здорового человека на основе рекомендаций лучших врачей региона. Этот чек лист позволит сохранить здоровье, и не пропустить начало недуга.
Список для здорового человека:
— Проходите профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, даже без жалоб на здоровье. Это позволит вовремя выявить заболевания и факторы риска.
— Соблюдайте сбалансированное питание, включающее достаточное количество овощей и фруктов.
— Поддерживайте достаточный уровень физической активности. Высокоинтенсивные самостоятельные занятия спортом — 60 минут в неделю. Умеренные физические нагрузки — 30 минут ежедневно.
— Контролируйте уровень стресса в организме!
Придерживайтесь здорового баланса физической активности и сна. Следуйте чек-листу здорового человека, чтобы контролировать правильные привычки и поддерживать свое здоровье!