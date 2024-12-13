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В Омском минздраве составили чек-лист для сохранения здровья

Список представляет собой ряд рекомендаций, которым необходимо следовать ежедневно.

Источник: Комсомольская правда

В Минздраве составили чек-лист здорового человека на основе рекомендаций лучших врачей региона. Этот чек лист позволит сохранить здоровье, и не пропустить начало недуга.

Список для здорового человека:

— Проходите профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, даже без жалоб на здоровье. Это позволит вовремя выявить заболевания и факторы риска.

— Соблюдайте сбалансированное питание, включающее достаточное количество овощей и фруктов.

— Поддерживайте достаточный уровень физической активности. Высокоинтенсивные самостоятельные занятия спортом — 60 минут в неделю. Умеренные физические нагрузки — 30 минут ежедневно.

— Контролируйте уровень стресса в организме!

Придерживайтесь здорового баланса физической активности и сна. Следуйте чек-листу здорового человека, чтобы контролировать правильные привычки и поддерживать свое здоровье!

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