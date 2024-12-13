Белорус Протас обеспечил двумя голами победу «Вашингтона» над «Коламбусом» в НХЛ

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас блестяще провел гостевой матч чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» — его два гола обеспечили победу со счетом 2:1.
«Вашингтон» продолжает побеждать и в отсутствии травмированного лидера команды Александра Овечкина, возвращение которого ждут к Новому году.
«Коламбус» повел в счете во втором периоде после гола Зака Веренски. Но затем свое слово сказал Протас. Алексей в третьем периоде сравнял счет, а в овертайме принес победу своей дружине.
Белоруса признали первой звездой матча. Он играл на левом фланге первой тройки нападения вместе с Диланом Строумом и Томом Уилсоном.
Алексей провел на льду 16.12 минут, нанес 5 бросков и заработал показатель полезности «+2».
За 28 игр он набрал уже 26 очков (11+15). Это лучший сезон в карьере Протаса.
После этой виктории «Вашингтон» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции, набрав 42 очка в 28 матчах. Команда набирает очки в восьми играх кряду.
15 декабря «Вашингтон» принимает дома «Баффало».
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