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Белорус Протас обеспечил двумя голами победу «Вашингтона» над «Коламбусом» в НХЛ

Дубль белоруса Протаса обеспечил победу «Вашингтона» в отсутствии Овечкина.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас блестяще провел гостевой матч чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» — его два гола обеспечили победу со счетом 2:1.

«Вашингтон» продолжает побеждать и в отсутствии травмированного лидера команды Александра Овечкина, возвращение которого ждут к Новому году.

«Коламбус» повел в счете во втором периоде после гола Зака Веренски. Но затем свое слово сказал Протас. Алексей в третьем периоде сравнял счет, а в овертайме принес победу своей дружине.

Белоруса признали первой звездой матча. Он играл на левом фланге первой тройки нападения вместе с Диланом Строумом и Томом Уилсоном.

Алексей провел на льду 16.12 минут, нанес 5 бросков и заработал показатель полезности «+2».

За 28 игр он набрал уже 26 очков (11+15). Это лучший сезон в карьере Протаса.

После этой виктории «Вашингтон» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции, набрав 42 очка в 28 матчах. Команда набирает очки в восьми играх кряду.

15 декабря «Вашингтон» принимает дома «Баффало».

Ранее мы писали про истории минского дома, где жил писатель Кондрат Крапива: четырехкомнатная квартира стоит около $155 тысяч, здесь жили академики, а строили известные архитекторы.

Кроме того, оркестр имени Финберга будет выступать на Комаровском рынке в предновогодние дни.