Предложен новый способ мониторинга вторичного загрязнения пресных вод морскими

СОЧИ, 13 декабря. /ТАСС/. Субтропический научный центр Российской академии наук (РАН) обнаружил и исследовал новое природное явление — влияние на речные и родниковые воды внедрения морских вод в глубокие водоносные горизонты, сообщила ТАСС главный научный сотрудник центра, доктор биологических наук Лалита Захарихина. Ученые также предложили новый, не ухудшающий экологическую ситуацию, способ мониторинга этого процесса.
Новое природное явление было обнаружено по итогам эколого-химической экспедиции 2022 года, которая проводилась на территории природного заповедника «Утриш» в северо-западной части побережья Черного моря на полуострове Абрау. Ученые центра назвали новое явление «вторичной контаминацией», то есть вторичным загрязнением речных и родниковых вод вследствие внедрения соленых морских вод в глубокие прибрежные водоносные горизонты. Повторная экспедиция, проведенная в мае 2024 года, позволила выявить вариации этого процесса, негативно влияющего на качество подземных пресных вод и водоснабжение населенных пунктов прибрежных территорий.
«Интрузия (внедрение — прим. ТАСС) морской воды в глубокие водоносные горизонты, — это явление, [которое] в гидрогеологии известно и хорошо изучено. При достаточно хорошо изученном процессе морской интрузии влияние этого явления на поверхностные и родниковые воды ранее не исследовалось. При этом известно, что напорные воды, залегающие глубоко между пластами горных пород, могут подниматься вверх по естественным трещинам. Соответственно, можно ожидать проявление вторичного загрязнения речных и родниковых вод на территориях, подверженных интрузии. Подробный гидрогеохимический анализ поверхностных и родниковых вод, распространенных на территории подверженной интрузии [полуостров Абрау], позволил [нам] выявить этот процесс вторичного загрязнения», — сказала Захарихина.
Как пояснила собеседница агентства, процесс интрузии морской воды в глубокие водоносные горизонты является глобальной проблемой водоснабжения многих прибрежных регионов мира. Большая часть Черноморского побережья России — Анапа, Горячий Ключ, Геленджик, — можно назвать вододефицитными, поскольку природные воды здесь характеризуются повышенной минерализацией и требуют дополнительной фильтрационной очистки.
Захарихина также отметила, что результаты исследований в 2024 году показали снижение вторичного загрязнения речных и родниковых вод в сравнении с 2022 годом за счет крайне засушливого периода 2023−2024 годов. Расход ручья за время исследований понизился в три раза, снизился уровень грунтовых вод и уменьшилась вторичная контаминация. Однако, как подчеркивает Захарихина, это не означает, что процесс исчез. Он проявляется, и за ним необходимо наблюдать.
Степень проникновения морской воды в глубокие водоносные горизонты, как правило, определяется с помощью глубокого бурения, которое может ухудшить ситуацию с загрязнением водоносных горизонтов морскими водами. Сотрудники центра предлагают альтернативный способ мониторинга данного процесса — расчет для речных и родниковых вод геохимического индикатора вторичной контаминации.
«Если мы хотим, к примеру, выяснить, характерен ли для территории процесс морской интрузии, необязательно проводить глубокое бурение. Можно выполнить детальный гидрогеохимический анализ родниковых и речных вод, а затем по отношению содержания “морских” элементов к элементам наземного происхождения ответить на этот вопрос», — пояснила Захарихина.
Тема водоснабжения является актуальной для Краснодарского края. В 2020 году в регионе была рекордная засуха, в Геленджике и Новороссийске обмелели источники водоснабжения, в период курортного сезона действовали графики подачи воды, осуществлялся ее подвоз, на улицах устанавливали резервуары. В 2023 году лето также было засушливым, неоднократно объявлялось штормовое предупреждение в связи с тем, что температура воздуха поднималась до плюс 40 градусов. Синоптики предупреждали о тревожной гидрологической обстановке, а также о том, что атмосферная засуха, отсутствие дождей в Краснодарском крае могут стать причиной обмеления рек в регионе. Тогда это привело к обмелению Краснодарского водохранилища на 94%.