Предложен новый способ мониторинга вторичного загрязнения пресных вод морскими

Тема водоснабжения является актуальной для Краснодарского края. В 2020 году в регионе была рекордная засуха, в Геленджике и Новороссийске обмелели источники водоснабжения, в период курортного сезона действовали графики подачи воды, осуществлялся ее подвоз, на улицах устанавливали резервуары. В 2023 году лето также было засушливым, неоднократно объявлялось штормовое предупреждение в связи с тем, что температура воздуха поднималась до плюс 40 градусов. Синоптики предупреждали о тревожной гидрологической обстановке, а также о том, что атмосферная засуха, отсутствие дождей в Краснодарском крае могут стать причиной обмеления рек в регионе. Тогда это привело к обмелению Краснодарского водохранилища на 94%.