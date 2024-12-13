«Минсктранс» сказал про новый автобус с 16 декабря в Минске

В сообщении говорится, что речь идет про автобусный маршрут № 165С, который будет следовать по маршруту от ДС Уручье-2 до улицы Тяпинского. Указанный автобус будет курсировать каждый день, начиная с 16 декабря. Подробнее с остановками автобуса можно ознакомиться здесь.