«Минсктранс» сказал про новый автобус с 16 декабря в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
В сообщении говорится, что речь идет про автобусный маршрут № 165С, который будет следовать по маршруту от ДС Уручье-2 до улицы Тяпинского. Указанный автобус будет курсировать каждый день, начиная с 16 декабря. Подробнее с остановками автобуса можно ознакомиться здесь.
Ранее власти задумались о запуске автобусов по новым улицам минской Масюковщины.
Тем временем Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной.
Кроме того, синоптики предупредили о похолодании и морозе до −11 градусов в Беларуси.
А еще автобусы с почтовым ящиком для писем Деду Морозу начали ездить в Минске.