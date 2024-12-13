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«Минсктранс» сказал про новый автобус с 16 декабря в Минске

В Минске появится новый автобусный маршрут.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал про новый автобус с 16 декабря в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе организации.

В сообщении говорится, что речь идет про автобусный маршрут № 165С, который будет следовать по маршруту от ДС Уручье-2 до улицы Тяпинского. Указанный автобус будет курсировать каждый день, начиная с 16 декабря. Подробнее с остановками автобуса можно ознакомиться здесь.

Ранее власти задумались о запуске автобусов по новым улицам минской Масюковщины.

Тем временем Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной.

Кроме того, синоптики предупредили о похолодании и морозе до −11 градусов в Беларуси.

А еще автобусы с почтовым ящиком для писем Деду Морозу начали ездить в Минске.