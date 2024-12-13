МЧС Казахстана обновляет автопарк

«При поддержке Президента и Правительства страны мы продолжаем закупать современные автомобили, что значительно повысит нашу способность эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации. Мы стремимся не только улучшить работу МЧС, но и обеспечить комфорт и безопасность для наших граждан».