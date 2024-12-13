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МЧС Казахстана обновляет автопарк

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан продолжает активную модернизацию своего автопарка. В ближайшие дни в территориальные подразделения ведомства поступят 45 новых специализированных автомобилей, включая 20 машин, предназначенных для выполнения аварийно-спасательных работ, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Техника была закуплена на средства республиканского бюджета, что подчеркивает важность инвестиций в модернизацию инфраструктуры для обеспечения безопасности граждан.

Обновление автопарка позволит МЧС Казахстана оперативно и качественно реагировать на чрезвычайные ситуации, а также улучшить условия работы для сотрудников ведомства.

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов отметил:

«При поддержке Президента и Правительства страны мы продолжаем закупать современные автомобили, что значительно повысит нашу способность эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации. Мы стремимся не только улучшить работу МЧС, но и обеспечить комфорт и безопасность для наших граждан».

Модернизация автопарка — это еще один шаг на пути к совершенствованию работы Министерства по чрезвычайным ситуациям, который способствует улучшению оперативности, повышению профессионализма сотрудников и обеспечению высокого уровня безопасности для населения.

МЧС