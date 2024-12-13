В Челябинске сегодня четыре трамвая изменят маршруты

Сообщается, что это связано с завершением дорожных работ на переезде улиц Черкасская и шоссе Металлургов.
Движение трамваев № 3, 14, 19 и 20 с 11.00 будет организовано до микрорайона Першино.
Завершить работы планируется к 17 часам.
В Челябинске четыре трамвая изменят маршруты днем 13 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что это связано с завершением дорожных работ на переезде улиц Черкасская и шоссе Металлургов.
Движение трамваев № 3, 14, 19 и 20 с 11.00 будет организовано до микрорайона Першино.
Завершить работы планируется к 17 часам.