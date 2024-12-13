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В Челябинске сегодня четыре трамвая изменят маршруты

В Челябинске четыре трамвая изменят маршруты днем 13 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что это связано с завершением дорожных работ на переезде улиц Черкасская и шоссе Металлургов.

Движение трамваев № 3, 14, 19 и 20 с 11.00 будет организовано до микрорайона Першино.

Завершить работы планируется к 17 часам.