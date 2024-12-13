Жителей Германии призвали быть готовыми к блэкаутам и запастись продуктами

Населению предложили привыкнуть к длительному отключению электричества. В связи с этим все должны быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. По словам Рене Функа, количество гибридных атак на критическую инфраструктуру из-за границы увеличивается, страна должна быть в состоянии защитить себя не только в военном отношении, но и в области гражданской защиты и защиты от стихийных бедствий.



Немецким семьям рекомендовали запастись провизией минимум на три дня, иметь у себя генераторы, свечи и спички.