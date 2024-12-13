В Омске полицейские проверили сотрудников рынка Левобережья

В Омске сотрудники полиции, военные следователи, представители военкомата и Росгвардии провели совместный рейд, посетив два крупных рынка на Левобережье. Об этом сообщили в УМВД России по региону. Более семидесяти человек было проверено, из которых 28 оказались гражданами других государств, находящихся на территории РФ по разрешению на проживание и работу.