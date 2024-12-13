В Омске полицейские проверили сотрудников рынка Левобережья

В Омске сотрудники полиции, военные следователи, представители военкомата и Росгвардии провели совместный рейд, посетив два крупных рынка на Левобережье. Об этом сообщили в УМВД России по региону. Более семидесяти человек было проверено, из которых 28 оказались гражданами других государств, находящихся на территории РФ по разрешению на проживание и работу.
Однако в ходе рейда был обнаружен нарушитель — 31-летний мужчина, гражданин Кыргызстана, который не соблюдал режим пребывания иностранцев в России. Ему грозит штраф в размере 2000 рублей и последующее выдворение из страны.
Шестерым представителям сильного пола были вручены повестки в военкомат для постановки на учет. Еще трое не прошли обязательное медицинское освидетельствование, что также является нарушением требований.
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